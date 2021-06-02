Пострадавшую при стрельбе в Казани девочку выписали из больницы

Девочка, пострадавшая при стрельбе в казанской гимназии №175, выписалась из московской клиники, где проходила лечение и вернулась в Казань, сообщили РИА Новости в Минздраве Татарстана. Сейчас ее состояние расценивается как удовлетворительное.

Всего в больницы Казани после инцидента со стрельбой были госпитализированы 24 пострадавших: 21 ребенок и трое взрослых. 12 мая пятеро детей и трое взрослых были доставлены для продолжения лечения в Москву.

Сейчас в федеральных клиниках остаются четыре ребенка и трое взрослых. В стационаре Детской республиканской клинической больницы Татарстана, откуда накануне выписали еще одного ребенка, продолжают лечение трое пациентов. Их состояние медики оценивают как стабильное.

Ранее депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал значительно усилить контроль над подростками в интернете после трагедии в Казани.

