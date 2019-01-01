Пострадавшим от паводков в Иркутской области выплатили 165 млн рублей

Жителям Иркутской области, пострадавшим от паводков, выплатили 165 млн рублей. Как отмечает РИА Новости, ссылаясь на сайт регионального правительства, единовременную матпомощь получили более 16 с половиной тысяч человек.

Как отмечает RT, ранее стало известно, что в результате ЧП в Иркутской области было госпитализировано около 340 человек, 59-ть из них – дети.

Напомним, наводнение произошло в регионе 25 июня. На территории области был введен режим ЧС. 21 человек погиб, о судьбе 15 человек ничего не известно. В минувшую субботу в Иркутскую область прибыл Владимир Путин. Президент России поручил незамедлительно начать выплаты компенсаций всем пострадавшим от паводка, а также уделить особое внимание обеспечению жителей региона всем необходимым.

Ранее НСН сообщала, что наводнение в Иркутской области было вызвано атмосферными аномалиями и глобальным изменением климата. К такому выводу пришли специалисты Иркутского госуниверситета.

Руководитель Центра водных технологий ВНИИХТ «Росатома» Игорь Нечаев в беседе с НСН указал на системные проблемы, которые стали одном из факторов стихийного бедствия.

