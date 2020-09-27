Пострадавший в Ступино: Обрушение произошло в считанные секунды

Один из пострадавших при обрушении перехода в Ступино поделился подробностями происшествия. Об этом он рассказал в комментарии телеканалу «Москва 24».

Губернатор Воробьев поручил помочь пострадавшим после обрушения перехода в Ступине

Пострадавший отметил, что обрушение произошло в считанные секунды.

«Люди упали друг на друга и строения от моста тоже. После обрушения я моментально отключился и после того уже, как проснулся, первого, кого я увидел постарался сразу же оттащить в сторону от сооружения», — приводит цитату мужчины РИА Новости.

Агентство уточняет, что при обрушении перехода пострадали сотрудники предприятия в Ступино — граждане Киргизии.

В результате ЧП повреждения различной степени получил 51 человек, двое находятся в тяжелом состоянии.

Следственный комитет рассматривают износ деталей и перегруз конструкции моста как основные версии произошедшего.

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ФОТО: Скорая помощь
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