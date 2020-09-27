Пострадавший в Ступино: Обрушение произошло в считанные секунды
Один из пострадавших при обрушении перехода в Ступино поделился подробностями происшествия. Об этом он рассказал в комментарии телеканалу «Москва 24».
Пострадавший отметил, что обрушение произошло в считанные секунды.
«Люди упали друг на друга и строения от моста тоже. После обрушения я моментально отключился и после того уже, как проснулся, первого, кого я увидел постарался сразу же оттащить в сторону от сооружения», — приводит цитату мужчины РИА Новости.
Агентство уточняет, что при обрушении перехода пострадали сотрудники предприятия в Ступино — граждане Киргизии.
В результате ЧП повреждения различной степени получил 51 человек, двое находятся в тяжелом состоянии.
Следственный комитет рассматривают износ деталей и перегруз конструкции моста как основные версии произошедшего.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+7 867 / сут.
Умерли
20 324+99 / сут.
Выздоровели
943 тыс.+3 068 / сут.
- Андрей Рублев победил на теннисном турнире в Гамбурге
- Макрон: «Лукашенко должен уйти»
- Пашинян обратился к армянской нации и международному сообществу
- Пострадавший в Ступино: Обрушение произошло в считанные секунды
- Медики раскрыли информацию о состоянии выжившего в авиакатастрофе под Харьковом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru