Пострадавший в Ступино: Обрушение произошло в считанные секунды

Пострадавший отметил, что обрушение произошло в считанные секунды.

«Люди упали друг на друга и строения от моста тоже. После обрушения я моментально отключился и после того уже, как проснулся, первого, кого я увидел постарался сразу же оттащить в сторону от сооружения», — приводит цитату мужчины РИА Новости.

Агентство уточняет, что при обрушении перехода пострадали сотрудники предприятия в Ступино — граждане Киргизии.

В результате ЧП повреждения различной степени получил 51 человек, двое находятся в тяжелом состоянии.

Следственный комитет рассматривают износ деталей и перегруз конструкции моста как основные версии произошедшего.

