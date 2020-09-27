Губернатор Воробьев поручил помочь пострадавшим после обрушения перехода в Ступине

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главе городского округа Ступино Вере Назаровой и министру здравоохранения региона Светлане Стригунковой помочь пострадавшим из-за обрушения перехода на территории компании FM Logistic, передаёт «Радио 1».

По данным Минздрава Подмосковья, медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объёме.

В Подмосковье число пострадавших при обрушении перехода выросло до 30

На месте обрушения работают сотрудники МЧС, бригады скорой помощи и бригады территориального центра медицины катастроф.

Следственный комитет организовал проверку после инцидента в Ступине.

Напомним, инцидент произошел утром 27 сентября в цехе предприятия FM Logistic. Здесь рухнул металлический пешеходный переход длиной 35 метров и высотой 4 метра. Он упал на инженерные коммуникации и повредил их.

По последний данным, известно о 30 пострадавших.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеПодмосковьеАндрей ВоробьевАнатолий Воробьев
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