Губернатор Воробьев поручил помочь пострадавшим после обрушения перехода в Ступине
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главе городского округа Ступино Вере Назаровой и министру здравоохранения региона Светлане Стригунковой помочь пострадавшим из-за обрушения перехода на территории компании FM Logistic, передаёт «Радио 1».
По данным Минздрава Подмосковья, медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объёме.
На месте обрушения работают сотрудники МЧС, бригады скорой помощи и бригады территориального центра медицины катастроф.
Следственный комитет организовал проверку после инцидента в Ступине.
Напомним, инцидент произошел утром 27 сентября в цехе предприятия FM Logistic. Здесь рухнул металлический пешеходный переход длиной 35 метров и высотой 4 метра. Он упал на инженерные коммуникации и повредил их.
По последний данным, известно о 30 пострадавших.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru