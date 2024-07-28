Пострадавший от нападения сына миллиардера Бажаева полицейский обратился в больницу
Полковник полиции Александр Махонин, на которого накануне напал сын миллиардера Мусы Бажаева Тимур, вынужден был обратиться в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным источника, в результате драки на лице полицейского образовались синяки и ушибы. Отмечается, что Тимур Бажаев разбил правоохранителю скулу и глаз.
За нападение на представителя власти, правонарушителю грозит до 10 лет колонии.
Вечером 27 июля в Москве 23-летний Тимур Бажаев был задержан за драку с полковником полиции Александром Махониным в «Лужниках». Правонарушитель попытался зайти на территорию спорткомплекса через служебную калитку, однако правоохранитель не пустил его. После чего сын миллиардера перелез через забор и ударил полицейского в лицо.
Правоохранителями уже было возбуждено уголовное дело по статье ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru