Пострадавший от нападения сына миллиардера Бажаева полицейский обратился в больницу

Полковник полиции Александр Махонин, на которого накануне напал сын миллиардера Мусы Бажаева Тимур, вынужден был обратиться в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, в результате драки на лице полицейского образовались синяки и ушибы. Отмечается, что Тимур Бажаев разбил правоохранителю скулу и глаз.

За нападение на представителя власти, правонарушителю грозит до 10 лет колонии.