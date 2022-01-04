Пострадавших в ДТП в Белоруссии россиянок доставят в Смоленск
Первый замминистра здравоохранения Белоруссии Елена Кроткова заявила, что двух гражданок России, пострадавших в ДТП в Витебской области, доставят на родину в реанимобиле, сообщает ТАСС.
По её словам, вероятнее всего россиянок с травмами позвоночника доставят в Смоленск, после чего - по местам жительства. Она отметила, что каких-то оперативных вмешательств и дополнительных инструментальных обследований на данным момент уже не требуется.
Кроткова также сообщила, что в больнице останутся трое пострадавших в ДТП, двое из которых находятся в состянии средней степени тяжести.
Замминистра добавила, что остальные пострадавшие будут доставлены в Минск после завершения следственных действий, им предложат продолжить экскурсию, либо отправиться на родину.
Ранее почётный консул России Юрий Суманеев заявил о готовности российских властей транспортировать на родину самых тяжёлых пострадавших в ДТП в Лиозненском районе Витебской области Белоруссии, сообщает RT.
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