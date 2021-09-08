Пострадавшие при взрыве в доме в Ногинске получат единовременную выплату

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что единовременная выплата пострадавшим при обрушении жилого дома в подмосковном Ногинске составит 30 тысяч рублей на члена семьи. Одинокие люди получат по 50 тысяч рублей.

По последним данным, число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ногинске возросло до 14. Шесть человек госпитализированы, один пострадавший погиб.

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Ранее сообщалось, что в результате происшествия пострадали девять человек, двое погибли.

Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме на улице 28 Июня в Ногинске сегодня рано утром в квартире на третьем этаже. В результате обрушились часть внешней стены здания и перекрытия со второго по пятый этажи.

По словам Воробьева, оценка повреждений, нанесенных дому взрывом, займет минимум трое суток. Для эвакуированных жильцов развернут пункт временного размещения.


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