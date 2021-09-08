Пострадавшие при взрыве в доме в Ногинске получат единовременную выплату

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что единовременная выплата пострадавшим при обрушении жилого дома в подмосковном Ногинске составит 30 тысяч рублей на члена семьи. Одинокие люди получат по 50 тысяч рублей.

По последним данным, число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ногинске возросло до 14. Шесть человек госпитализированы, один пострадавший погиб.