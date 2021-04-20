Пострадавшие при взрыве газа жильцы в селе Маргуша получат компенсацию

Пострадавшим при взрыве газа в жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области жильцам окажут материальную помощь, сообщила пресс-служба правительства региона.

На месте взрыва газа в доме в Нижегородской области создан оперштаб

Поручение об этом дал губернатор Глеб Никитин. Людям, которые не пострадали, выплатят по 10 тысяч рублей, получившим травмы - по 100 тысяч рублей. В случае если спасатели обнаружат погибших, их родственники получат по 200 тысяч рублей.

Напомним, в медучреждения госпитализированы четверо взрослых и четверо детей. Рассматривается вопрос целесообразности их транспортировки в медучреждения областного центра.

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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
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