Двое подростков пострадали от взрыва газа в нежилом доме в Дагестане

Взрыв газа произошел в нежилом помещении в Махачкале, двое детей пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Дагестану.

Мальчики 12 и 13 лет получили травмы, в момент взрыва они шли мимо здания. Состояние подростков, пострадавших в результате взрыва газовоздушной смеси в нежилом помещении в республиканской столице, оценивается как тяжелое. Их поместили в реанимацию Республиканской клинической больницы.

По данным ТАСС, ударной волной взрыва в помещении были выбиты стекла из оконных рам, а также пластиковая входная дверь. При этом несущие стены помещения сохранились.

