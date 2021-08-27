Двое подростков пострадали от взрыва газа в нежилом доме в Дагестане
Взрыв газа произошел в нежилом помещении в Махачкале, двое детей пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Дагестану.
Мальчики 12 и 13 лет получили травмы, в момент взрыва они шли мимо здания. Состояние подростков, пострадавших в результате взрыва газовоздушной смеси в нежилом помещении в республиканской столице, оценивается как тяжелое. Их поместили в реанимацию Республиканской клинической больницы.
По данным ТАСС, ударной волной взрыва в помещении были выбиты стекла из оконных рам, а также пластиковая входная дверь. При этом несущие стены помещения сохранились.
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