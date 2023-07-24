Пострадавшего при теракте на Крымском мосту подростка выпишут из больницы

Сообщается, что подросток смогла полностью восстановиться после произошедшего и не нуждается в дальнейшем присмотре врачей. Отмечается, что от нее не скрыли гибель родителей.

Физическое и эмоциональное состояние ребенка сейчас оценивается как хорошее. Ангелину заберут из больницы ближайшие родственники.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что опасность атак на Крымский мост сохраняется. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

