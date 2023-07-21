Зеленский назвал Крымский мост целью Украины

«Каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована», - заявил Зеленский, добавив, что Киев намерен вернуть под контроль Крым.

Крымский мост 17 июля атаковали два украинских надводных беспилотника. Повреждена автомобильная часть. Погибли два человека, ребенок получил ранения.

Президент Владимир Путин назвал удар по Крымскому мосту очередным терактом Киева. Российская армия в качестве ответа уничтожила военные цели в Одессе, сообщает «Радиоточка НСН».

