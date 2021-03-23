Объявлено об эвакуации группы детей после схода лавины в Мурманской области
В светлое время суток начнется эвакуация организованной детской туристической группы из Санкт-Петербурга, которая попала под снежный завал в Мурманской области, сообщил в своем Instagram глава региона Андрей Чибис.
«Спасатели добрались до ребят. Готовимся к эвакуации в светлое время суток», - сказал губернатор. Для детей подготовлены места размещения, в Мончегорске организован штаб для координации спасательной операции. На случай помощи мобилизованы медицинские работники, передает ТАСС.
Как сообщалось, организованная и зарегистрированная группа из 13 подростков от 10 до 15 лет прибыла в Заполярье из Санкт-Петербурга.
Девочка, которая якобы погибла под лавиной в Мурманске, жива.
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