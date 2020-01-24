Посольство: Россияне не пострадали при стрельбе в Германии

Ранее стало известно, что в кафе на Банхофштрассе общины Рот-ам-Зе, в которой проживают около пяти тысяч человек, произошла стрельба. Сотрудники немецкой полиции подтвердила информацию о гибели шести человек. Некоторые СМИ отмечают, что жертвы являются членами одной семьи. Также сообщается, что причиной стрельбы мог стать бытовой конфликт. Злоумышленник задержан.

Между тем, в пресс-службе полиции федеральной земли Баден-Вюртембер заявили, что стрельба не является терактом.

Ранее НСН писала, что неизвестный устроил стрельбу в здании мирового суда в Новокузнецке. По версии СК, 45-летний мужчина с ружьем сначала выстрелил в живот судебному приставу, который пытался его остановить, а затем прошел в кабинет и выстрелил в женщину. Нападавшего задержали приставы и сотрудники Росгвардии, возбуждено уголовное дело.

Раненые были госпитализированы. Пристав скончался в больнице, женщину оперируют, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного центра медицины катастроф.

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