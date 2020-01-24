Немецкая полиция отмела версию теракта в убийстве 6 человек
24 января 202017:07
Немецкая полиция подтвердила информации о шестерых убитых в результате стрельбы, произошедшей в городе Рот-ам-Зе (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе ФРГ, сообщает ТАСС.
На данный момент известно, что стрельба произошла в кафе. При этом в полиции подчеркнули, что речь не идет о теракте, в качестве основной рассматривается версия о бытовом конфликте.
Сам стрелок уже задержан, по некоторым данным, он мог быть знаком со своими жертвами. Также сообщается, что ЧП произошло в 14:45 мск.
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