Немецкая полиция отмела версию теракта в убийстве 6 человек

Немецкая полиция подтвердила информации о шестерых убитых в результате стрельбы, произошедшей в городе Рот-ам-Зе (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе ФРГ, сообщает ТАСС.

На данный момент известно, что стрельба произошла в кафе. При этом в полиции подчеркнули, что речь не идет о теракте, в качестве основной рассматривается версия о бытовом конфликте.

Сам стрелок уже задержан, по некоторым данным, он мог быть знаком со своими жертвами. Также сообщается, что ЧП произошло в 14:45 мск.

