Посольство РФ в Уганде держит связь с группой блогера Варламова
Посольство РФ в Уганде, которое также является дипмиссией в Южном Судане, заявило о том, что держит постоянную связь с россиянами, среди которых блогер Илья Варламов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника дипмиссии.
По словам дипломата, последний разговор между группой задержанных в Судане россиян и сотрудниками посольства состоялся около 19:00 по московскому времени. В этот момент все пять человек из группы находились в гостинице в столице Южного Судана Джубе.
Сам Илья Варламов, по данным агентства, заявил о том, что ему грозит "отдельный арест и депортация". Сотрудники посольства разбираются в ситуации.
Группа, в которую входили блогер Варламов и гражданский активист Петр Верзилов, была задержана 13 января в южносуданском городе Капоэта. Причиной для ареста стал найденный в их вещах пульт от дрона. Вечером того же дня россиян отпустили, они планировали сдать тест на коронавирус и вылететь в Россию уже в пятницу 15 января.
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