Посольство РФ в Уганде держит связь с группой блогера Варламова

По словам дипломата, последний разговор между группой задержанных в Судане россиян и сотрудниками посольства состоялся около 19:00 по московскому времени. В этот момент все пять человек из группы находились в гостинице в столице Южного Судана Джубе.

Сам Илья Варламов, по данным агентства, заявил о том, что ему грозит "отдельный арест и депортация". Сотрудники посольства разбираются в ситуации.

Группа, в которую входили блогер Варламов и гражданский активист Петр Верзилов, была задержана 13 января в южносуданском городе Капоэта. Причиной для ареста стал найденный в их вещах пульт от дрона. Вечером того же дня россиян отпустили, они планировали сдать тест на коронавирус и вылететь в Россию уже в пятницу 15 января.

