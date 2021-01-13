Почему Варламова задержали в Южном Судане? МИД РФ борется за освобождение
Посольство России в Уганде и официальный представитель МИД России рассказали в эфире НСН о задержании известных россиян в африканской стране.
Посольство России в Уганде, которое по совместительству является дипмиссией страны в Южном Судане, выясняет подробности и причины задержания в Южном Судане пятерых россиян, среди которых блогер Илья Варламов и участник Pussy Riot Петр Верзилов.
«Россияне сами обратились за консульской помощью в посольство. Пока информации никакой нет, чуть позже она появится, я надеюсь. Мы стараемся выйти на связь с органами, которые задержали россиян», - отметил в эфире НСН представитель посольства.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова также дала НСН комментарий по поводу задержания соотечественников.
«МИД России в курсе задержания нескольких российских граждан, включая Илью Варламова и Петра Верзилова. Посольство России в Уганде и Южном Судане (по совместительству) находится на связи с россиянами и предпринимает усилия по их освобождению», - заявила она.
О задержании на своем сайте рассказал сам Варламов. Под стражей вместе с ним и Верзиловым находится также его жена и двое спутников. По словам блогера, причиной задержания стал пульт от дрона, который нашли у него в багаже. Местные силовики заподозрили, что иностранцы могли вести «съемку военных объектов с дрона». Он добавил, что всех обвиняют в отсутствии «разрешения от какого-то Министерства дикой природы».
В свою очередь, Верзилов добавил в Twitter, что полицейские два раза грозились отобрать телефоны силой и пообещали прислать роту солдат.
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