Почему Варламова задержали в Южном Судане? МИД РФ борется за освобождение

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также дала НСН комментарий по поводу задержания соотечественников.

«МИД России в курсе задержания нескольких российских граждан, включая Илью Варламова и Петра Верзилова. Посольство России в Уганде и Южном Судане (по совместительству) находится на связи с россиянами и предпринимает усилия по их освобождению», - заявила она.

О задержании на своем сайте рассказал сам Варламов. Под стражей вместе с ним и Верзиловым находится также его жена и двое спутников. По словам блогера, причиной задержания стал пульт от дрона, который нашли у него в багаже. Местные силовики заподозрили, что иностранцы могли вести «съемку военных объектов с дрона». Он добавил, что всех обвиняют в отсутствии «разрешения от какого-то Министерства дикой природы».

В свою очередь, Верзилов добавил в Twitter, что полицейские два раза грозились отобрать телефоны силой и пообещали прислать роту солдат.

