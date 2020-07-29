Посольство РФ не получало от Белоруссии официальных данных о задержании россиян

Российское посольство в Минске не получало официальных данных от властей Белоруссии о задержании граждан РФ. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступил посол Дмитрий Мезенцев.

Он подчеркнул, что пока такая информация в диппредставительство не поступала, однако посольство запросит официальные данные у компетентных органов.

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Напомним, ранее белорусское агентство БелТА привело подробности задержания под Минском 32 «боевиков иностранной частной военной компании». Ими оказались граждане России из ЧВК «Вагнер», сообщается в публикации. Там же приводится пофамильный список всех задержанных.

Как говорится в материале со ссылкой на правоохранительные органы Белоруссии, силовики получили информацию о прибытии в страну более 200 боевиков. Их целью якобы была дестабилизация обстановки в период избирательной кампании: 9 августа в Белоруссии пройдут выборы президента, пишет Свободная пресса.

Между тем, Ura.ru сообщает, что среди задержанных в Белоруссии россиян есть люди, которые служили на Донбассе в одном батальоне с Захаром Прилепиным. Об этом изданию заявил сам писатель.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ЧВКЗадержаниеПосольствоБелоруссияРоссия
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