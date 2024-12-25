Посольство: При крушении самолета в Казахстане пострадали десять россиян
Десять граждан России пострадали в результате крушения самолета в казахстанском Актау. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Казахстане.
Ранее в министерстве транспорта республики сообщили, что на борту разбившегося лайнера находились 16 россиян.
Как отметили в посольстве РФ, по предварительным данным, в результате ЧП пострадали десять соотечественников. Они доставлены в больницы в Актау.
Ранее самолет, летевший из Баку в Грозный, разбился в Казахстане, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В лайнере находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. Всего выжили 28 человек, их доставили в больницу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru