На борту разбившегося в Казахстане самолета находились 16 граждан РФ

Шестнадцать россиян находились на борту пассажирского самолета, который потерпел крушение в Актау в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта республики.

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По предварительным данным ведомства, в разбившемся лайнере находились 37 граждан Азербайджана, 16 — России, шесть — Казахстана, еще три — Кыргызстана.

Ранее самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines рейса Баку-Грозный потерпел крушение в Казахстане. В лайнере находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. После авиакатастрофы 25 человек доставили в больницу, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
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