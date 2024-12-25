На борту разбившегося в Казахстане самолета находились 16 граждан РФ

По предварительным данным ведомства, в разбившемся лайнере находились 37 граждан Азербайджана, 16 — России, шесть — Казахстана, еще три — Кыргызстана.

Ранее самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines рейса Баку-Грозный потерпел крушение в Казахстане. В лайнере находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. После авиакатастрофы 25 человек доставили в больницу, отмечает РЕН ТВ.

