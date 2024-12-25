На борту разбившегося в Казахстане самолета находились 16 граждан РФ
Шестнадцать россиян находились на борту пассажирского самолета, который потерпел крушение в Актау в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта республики.
По предварительным данным ведомства, в разбившемся лайнере находились 37 граждан Азербайджана, 16 — России, шесть — Казахстана, еще три — Кыргызстана.
Ранее самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines рейса Баку-Грозный потерпел крушение в Казахстане. В лайнере находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. После авиакатастрофы 25 человек доставили в больницу, отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru