Посольство подтвердило смерть на Занзибаре основателя сети «Старик Хоттабыч»
24 декабря 202010:33
Российское посольство подтвердило смерть на Занзибаре (Танзания) 53-летнего российского миллиардера Игоря Сосина, передает РИА Новости.
О том, что основатель сетей «Старик Хоттабыч» и Modi, бывший совладелец сети OBI Игорь Сосин скончался от остановки сердца, накануне сообщили СМИ.
Весной бизнесмен был доставлен в больницу в подмосковную Коммунарку с двусторонней пневмонией, у него был диагностирован коронавирус, пишут «Известия».
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24 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru