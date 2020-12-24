Посольство подтвердило смерть на Занзибаре основателя сети «Старик Хоттабыч»

Российское посольство подтвердило смерть на Занзибаре (Танзания) 53-летнего российского миллиардера Игоря Сосина, передает РИА Новости.

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О том, что основатель сетей «Старик Хоттабыч» и Modi, бывший совладелец сети OBI Игорь Сосин скончался от остановки сердца, накануне сообщили СМИ.

Весной бизнесмен был доставлен в больницу в подмосковную Коммунарку с двусторонней пневмонией, у него был диагностирован коронавирус, пишут «Известия».

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ФОТО: pixabay.com
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