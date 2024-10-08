Посольство подтвердило гибель российских альпинистов в Непале

Посольство России в Непале подтвердило получение информации о гибели группы альпинистов на горе Дхаулагири. Сотрудники дипведомства организовали постоянную связь с координаторами поисково-спасательной операции, а также с властями республики, сообщили ТАСС в посольстве.

Ранее компания Heli Everest, которая проводила спасательную операцию, сообщила о гибели пяти альпинистов из России при восхождении на Дхаулагири. Издание The Himalayan Times приводит имена спортсменов: Александр Душейко, Владимир Чистиков, Олег Круглов, Дмитрий Шпилевой, Михаил Носенко.