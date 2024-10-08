Посольство подтвердило гибель российских альпинистов в Непале
Посольство России в Непале подтвердило получение информации о гибели группы альпинистов на горе Дхаулагири. Сотрудники дипведомства организовали постоянную связь с координаторами поисково-спасательной операции, а также с властями республики, сообщили ТАСС в посольстве.
Ранее компания Heli Everest, которая проводила спасательную операцию, сообщила о гибели пяти альпинистов из России при восхождении на Дхаулагири. Издание The Himalayan Times приводит имена спортсменов: Александр Душейко, Владимир Чистиков, Олег Круглов, Дмитрий Шпилевой, Михаил Носенко.
Группа выдвинулась на восхождение к вершине из высотного лагеря в 6:00 6 октября. В последний раз альпинисты вышли на связь через пять часов, затем контакты прервались. Тела погибши обнаружены на отметке 7100 метров. По предварительным данным, россияне, восходившие в связке, упали с высоты 7600 метров.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», с этой группой на гору изначально восходил также альпинист Валерий Шамало. Однако он прервал движение из-за недомогания и остался на отметке 7400 метров, где провел три ночи. Затем он самостоятельно спустился до лагеря на высоте 6100 метров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru