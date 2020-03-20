Посол Финляндии едва не пострадал в центре Москвы. На его автомобиль со строящегося здания упало стекло. Инцидент произошел вечером 17 марта на Новом Арбате. Когда служебная машина посольства Финляндии проезжала в арку одного из домов, на неё упало стекло с реконструируемого участка здания, отмечает сайт KP.Ru.

В результате ЧП ни водитель, ни сам посол не пострадали. По факту произошедшего проводится проверка. Правоохранителям предстоит выяснить, почему строительные работы в самом центре Москвы проводятся без соблюдений необходимых мер безопасности.