Посол Финляндии едва не пострадал в центре Москвы

Посол Финляндии едва не пострадал в центре Москвы. На его автомобиль со строящегося здания упало стекло. Инцидент произошел вечером 17 марта на Новом Арбате. Когда служебная машина посольства Финляндии проезжала в арку одного из домов, на неё упало стекло с реконструируемого участка здания, отмечает сайт KP.Ru.

В результате ЧП ни водитель, ни сам посол не пострадали. По факту произошедшего проводится проверка. Правоохранителям предстоит выяснить, почему строительные работы в самом центре Москвы проводятся без соблюдений необходимых мер безопасности.

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Ранее НСН писала, что штрафы для автомобилистов предлагают дифференцировать, разделив участников дорожного движения на «порядочных» и «нарушителей». Актер Александр Носик в эфире НСН заявил, что вопрос, как определять, кто порядочный, а кто нарушитель, самый сложный.

«Это больше похоже на прогрессивную шкалу штрафов, что возможно. Но меня волнует совсем другое – они должны быть едины для всех. А когда я вижу у дорогих ресторанов или магазинов в три ряда дорогие машины представительного класса с заклеенными номерами, у меня возникает вопрос, будет ли все это работать», – заявил актер в эфире НСН.


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