Пособница ВСУ получила 15 лет за покушение на диверсию в Энергодаре
Жительница Энергодара проведет 15 лет в колонии общего режима, суд признал ее виновной в покушении на диверсию по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Также злоумышленница должна будет выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Запорожского областного суда.
Известно, что с осужденной в период с мая по июнь прошлого года связался через мессенджер Telegram сотрудник СБУ. Он предложил ей совершить диверсию в Энергодаре, на что женщина согласилась.
Вечером того же дня женщина забрала самодельное взрывное устройство из указанного куратором тайника. Утром 12 июня 2024 она попыталась устроить взрыв, прикрепив скотчем бомбу к опоре линии электропередач на улице Набережной, однако была задержана правоохранителями.
Ранее мужчину, планировавшего подорвать технику и личный состав Вооруженных сил России, задержали с поличным в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Джордж Клуни дебютирует на Бродвее
- Пособница ВСУ получила 15 лет за покушение на диверсию в Энергодаре
- Набиуллина: ЦБ РФ поддерживает введение уголовной ответственности для дропперов
- ФСБ задержала россиянина за призывы к госперевороту
- Центробанк обсуждает ограничение количества оформленных на человека карт
- СМИ: Режиссер Андреасян заявил, что ненавидит фильмы Тарковского
- Представители Трампа провели с Зеленским тайные переговоры
- СМИ: На Украине назвали «избирательной» приостановку обмена разведданными с США
- Экономист Щербаков: В ослаблении США из-за торговых войн есть плюсы для РФ
- «Рейган вертится в гробу»: В Сенате США раскритиковали политику Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru