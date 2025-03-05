Пособница ВСУ получила 15 лет за покушение на диверсию в Энергодаре

Жительница Энергодара проведет 15 лет в колонии общего режима, суд признал ее виновной в покушении на диверсию по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Также злоумышленница должна будет выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Запорожского областного суда.

ФСБ пресекла подрыв техники и личного состава ВС РФ в Белгородской области

Известно, что с осужденной в период с мая по июнь прошлого года связался через мессенджер Telegram сотрудник СБУ. Он предложил ей совершить диверсию в Энергодаре, на что женщина согласилась.

Вечером того же дня женщина забрала самодельное взрывное устройство из указанного куратором тайника. Утром 12 июня 2024 она попыталась устроить взрыв, прикрепив скотчем бомбу к опоре линии электропередач на улице Набережной, однако была задержана правоохранителями.

Ранее мужчину, планировавшего подорвать технику и личный состав Вооруженных сил России, задержали с поличным в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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