Пособница ВСУ получила 15 лет за покушение на диверсию в Энергодаре

Известно, что с осужденной в период с мая по июнь прошлого года связался через мессенджер Telegram сотрудник СБУ. Он предложил ей совершить диверсию в Энергодаре, на что женщина согласилась.

Вечером того же дня женщина забрала самодельное взрывное устройство из указанного куратором тайника. Утром 12 июня 2024 она попыталась устроить взрыв, прикрепив скотчем бомбу к опоре линии электропередач на улице Набережной, однако была задержана правоохранителями.

Ранее мужчину, планировавшего подорвать технику и личный состав Вооруженных сил России, задержали с поличным в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

