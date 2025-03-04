ФСБ пресекла подрыв техники и личного состава ВС РФ в Белгородской области
Мужчину, планировавшего подорвать технику и личный состав Вооруженных сил РФ, задержали с поличным в Белгородской области. Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону.
Как отметили в ведомстве, фигурант действовал по заданию украинских спецслужб. Он незаконно приобрел взрывное устройство и планировал совершить диверсию. Силовики своевременно пресекли преступную деятельность.
Против фигуранта возбудили и расследовали уголовные дела о государственной измене, приготовлению к диверсии, незаконных приобретении и хранении взрывчатки.
Белгородский областной суд приговорил обвиняемого к 20 годам лишения свободы, три из которых фигуранту предстоит провести в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима. Также суд принял решение об ограничении свободы мужчины на год и штрафе в 500 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее ФСБ нейтрализовала боевика, который готовил теракты в московском метро и культовом еврейском учреждении в Подмосковье, напоминает РЕН ТВ.
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