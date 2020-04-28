Послушник Троице-Сергиевой лавры с подозрением на COVID-19 покончил с собой
Послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры, ранее госпитализированный с подозрением на коронавирус, свел счеты с жизнью.
Дмитрий Пелипенко заболел в начале апреля, его доставили в 119-ю больницу Федерального клинического центра (ФМБА). У него проявились признаки «ковидной» пневмонии.
Несколько дней назад мужчина спустился на первый этаж больницы и совершил попытку суицида возле храма мученицы Галины Коринфской на территории медучреждения.
Мужчина нанес себе тяжелые травмы, врачи около суток боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось, сообщает Ura.ru.
Ранее стало известно, что в Курске умер епископ Железногорский и Льговский Вениамин, ранее у него был выявлен коронавирус, передает RT.
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