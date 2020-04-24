Управделами РПЦ митрополит Дионисий инфицирован COVID-19

Один из ближайших сотрудников патриарха Кирилла, управляющий делами Русской православной церкви митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай) инфицирован коронавирусом. Об этом информирует рабочая группа при патриархе, передает ТАСС.

Митрополит Дионисий также выполняет функции наместника Новоспасского монастыря в Москве.

В РПЦ сравнили служение священника с долгом врача и полицейского

Ранее на этой неделе стало известно о первом смертельном случае среди московского духовенства в связи с эпидемией коронавируса. В возрасте 48 лет скончался настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин. Его тест на COVID-19 дал положительный результат.

Как уточнили в РПЦ, протоиерей умер от сопутствующих осложнений. У него остались жена и четверо дочерей. Супруга и одна из дочерей также инфицированы коронавирусом.

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Фото: facebook.com/Novospasskijmonastyr
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