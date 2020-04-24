Управделами РПЦ митрополит Дионисий инфицирован COVID-19

Ранее на этой неделе стало известно о первом смертельном случае среди московского духовенства в связи с эпидемией коронавируса. В возрасте 48 лет скончался настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин. Его тест на COVID-19 дал положительный результат.

Как уточнили в РПЦ, протоиерей умер от сопутствующих осложнений. У него остались жена и четверо дочерей. Супруга и одна из дочерей также инфицированы коронавирусом.

