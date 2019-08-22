Последняя капля. Тотальная проверка автобусов началась после ДТП в Подмосковье

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии инициировало комплексную проверку систем безопасности автобусов категорий М2 и М3 из-за большого числа аварий. Как заявили в Росстандарте, работа началась во исполнение поручения кабинета министров.

Будут проинспектированы системы и элементы пассивной и активной безопасности. Как отмечают «Известия», в ходе проверки автобусы будут испытаны на устойчивость к разрушающим воздействиям, в том числе, с опрокидыванием машин.