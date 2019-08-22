Последняя капля. Тотальная проверка автобусов началась после ДТП в Подмосковье
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии инициировало комплексную проверку систем безопасности автобусов категорий М2 и М3 из-за большого числа аварий. Как заявили в Росстандарте, работа началась во исполнение поручения кабинета министров.
Будут проинспектированы системы и элементы пассивной и активной безопасности. Как отмечают «Известия», в ходе проверки автобусы будут испытаны на устойчивость к разрушающим воздействиям, в том числе, с опрокидыванием машин.
Одним из поводов для проверки стало сегодняшнее ДТП на трассе М-9 «Балтия» в Московской области.
В результате опрокидывания автобуса травмы получили восемь человек. Шестеро из них госпитализированы в больницы Истры, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
Авария случилась на 69 километре трассы. Автобус рейса Псков - Москва съехал с проезжей части в кювет и опрокинулся на бок. По предварительной версии, водитель уснул за рулем. В конце прошлой недели произошло сразу несколько серьёзных аварий с участием общественного транспорта. Так, в Перми в результате столкновения автобуса со зданием погибла одна женщина, пострадали 35 пассажиров.
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