После взрывов фейерверков в Минске возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после взрывов пиротехники в Минске, в результате которых скончалась женщина. Как пишет РИА Новости, об этом сообщается на сайте СК Республики Беларусь.

В настоящий момент сотрудники ведомства рассматривают несколько версий произошедшего. В их числе, неисправность салютных установок и изделий, а также неправильная эксплуатация салютных установок.

Напомним, накануне вечером в Минске во время фейерверка по случаю Дня независимости республики разлетевшимися осколками смертельно ранило одну женщину, пострадавших, по уточнённым данным, не менее десяти, были повреждены здания.

По факту ЧП следователи завели уголовное дело по ч. 2 ст. 463 УК Белоруссии (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

В мае НСН писала, что следователи начали проверку по факту травмирования женщины во время салюта в Ярославле, Как отмечает RT, в ходе праздничного салюта, на территории Тверицкого пляжа, женщина получила травму головы вследствие удара неразорвавшимся снарядом от фейерверка.я

