После взрыва в Махачкале неопознанными остаются 13 человек
17 августа 202315:08
Тринадцать человек, погибших в результате взрыва АЗС в Махачкале, ещё не опознаны, сообщает РИА Новости со сслыкой на представителя МВД Дагестана.
Собеседник агентства напомнил, что в результате ЧП погибли 35 человек, к настоящему моменту опознаны 22 погибших.
Ранее в пресс-службе главы Дагестана заявили, что удалось опознать 13 тел, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Трагедия в Махачкале произошла вечером 14 августа. Взрыв прогремел после пожара в автосервисе близ АЗС. Погибли 35 человек, более 100 пострадали.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru