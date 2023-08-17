После взрыва в Махачкале неопознанными остаются 13 человек

Тринадцать человек, погибших в результате взрыва АЗС в Махачкале, ещё не опознаны, сообщает РИА Новости со сслыкой на представителя МВД Дагестана.

Названа возможная причина взрыва на АЗС в Махачкале

Собеседник агентства напомнил, что в результате ЧП погибли 35 человек, к настоящему моменту опознаны 22 погибших.

Ранее в пресс-службе главы Дагестана заявили, что удалось опознать 13 тел, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Трагедия в Махачкале произошла вечером 14 августа. Взрыв прогремел после пожара в автосервисе близ АЗС. Погибли 35 человек, более 100 пострадали.

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ФОТО: РИА Новости
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