После взрыва в доме в Белореченске эвакуировали 54 человека
5 марта 202504:02
Из дома в Белореченске, где произошёл взрыв, эвакуировали 54 человека, в том числе 12 детей, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на спасателей.
Медики на месте оказывают помощь пострадавшим.
По предварительным данным, взрыв связан с утечкой газа. В результате разрушились межэтажные перекрытия, повреждены восемь квартир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лукашенко: Конфликт на Украине не возник бы, если Киев не «накачивали» оружием
- Белый дом: Трамп выступит в Конгрессе на тему «возрождения американской мечты»
- Лукашенко: Зеленский проиграет выборы
- После взрыва в доме в Белореченске эвакуировали 54 человека
- В жилом доме в Белореченске произошел взрыв
- СМИ: Зеленский умолял Трампа найти путь к миру
- Власти США выдали кредиты заемщикам старше 115 лет
- У расстрелянной жительницы Петербурга оказались переломаны ноги
- Роспотребнадзор одобрил повышение штрафов за антисанитарию в квартирах
- В Махачкале неизвестные оказали вооруженное сопротивление полицейским
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru