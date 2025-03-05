После взрыва в доме в Белореченске эвакуировали 54 человека

Из дома в Белореченске, где произошёл взрыв, эвакуировали 54 человека, в том числе 12 детей, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на спасателей.

Медики на месте оказывают помощь пострадавшим.

По предварительным данным, взрыв связан с утечкой газа. В результате разрушились межэтажные перекрытия, повреждены восемь квартир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

