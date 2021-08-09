После взрыва на НЛМК приостановлена работа одного из цехов
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), на территории которого в понедельник произошел взрыв, приостановил работу конвертерного цеха №2, сообщает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что примерно в 10 утра в кислородном цехе крупнейшего сталелитейного комбината в России произошел взрыв.
После взрыва загорелась крыша строения, однако пожар уже потушили.
В результате взрыва нет жертв и пострадавших. При этом повреждено здание кислородно-распределительного пункта.
В данный момент выясняются причины инцидента и степень его влияния на производство.
Это уже второй за лето серьезный инцидент на НЛМК. Ранее работа конвертерного цеха №2 прерывалась из-з падения на его крышу крана, снесенного ветром. Он заработал вновь только в начале августа.
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