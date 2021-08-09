После взрыва на НЛМК приостановлена работа одного из цехов

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), на территории которого в понедельник произошел взрыв, приостановил работу конвертерного цеха №2, сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что примерно в 10 утра в кислородном цехе крупнейшего сталелитейного комбината в России произошел взрыв.

После взрыва загорелась крыша строения, однако пожар уже потушили.

В результате взрыва нет жертв и пострадавших. При этом повреждено здание кислородно-распределительного пункта.

В данный момент выясняются причины инцидента и степень его влияния на производство.

Это уже второй за лето серьезный инцидент на НЛМК. Ранее работа конвертерного цеха №2 прерывалась из-з падения на его крышу крана, снесенного ветром. Он заработал вновь только в начале августа.

