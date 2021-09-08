СКР подтвердил гибель двух человек в результате взрыва в Ногинске

В результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске погибли два человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.

По данным ведомства, два человека погибли, пять госпитализировано.

В числе погибших – мужчина и женщина, уточняет телеканал «360».

Как сообщила ТАСС помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Анна Тертичная, в числе пострадавших пятилетний и десятилетний ребенок, 43-летняя и 44-летняя женщины, а также 63-летний мужчина.

Ранее в пресс-службе правительства Московской области сообщали о восьми пострадавших, которые доставлены в больницу. Отмечалось, что в их числе двое детей.

Под завалами могут оставаться люди.

В результате взрыва газа, прогремевшего рано утром в среду в многоэтажном доме в Ногинске, были повреждены 24 квартиры, 8 из которых разрушены. Эвакуированы более 170 человек.

