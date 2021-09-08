СКР подтвердил гибель двух человек в результате взрыва в Ногинске
В результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске погибли два человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.
По данным ведомства, два человека погибли, пять госпитализировано.
В числе погибших – мужчина и женщина, уточняет телеканал «360».
Как сообщила ТАСС помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Анна Тертичная, в числе пострадавших пятилетний и десятилетний ребенок, 43-летняя и 44-летняя женщины, а также 63-летний мужчина.
Ранее в пресс-службе правительства Московской области сообщали о восьми пострадавших, которые доставлены в больницу. Отмечалось, что в их числе двое детей.
Под завалами могут оставаться люди.
В результате взрыва газа, прогремевшего рано утром в среду в многоэтажном доме в Ногинске, были повреждены 24 квартиры, 8 из которых разрушены. Эвакуированы более 170 человек.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+17 425 / сут.
Умерли
189 тыс.+795 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+17 243 / сут.
- После взрыва газа в доме в Ногинске развернут пункт временного размещения
- СМИ: Взрыв газа произошел в жилом доме в Екатеринбурге
- СКР подтвердил гибель двух человек в результате взрыва в Ногинске
- Названа причина опрокидывания судна с рыбаками в Баренцевом море
- Сбой произошел в работе мессенджера Telegram
- Взрыв в Ногинске: пострадавших уже восемь, погибших пока нет
- СМИ: Российские школы освободят от учеников в дни выборов
- «Меня разбудил взрыв». Очевидец рассказал о взрыве в доме в Ногинске
- В Чечне пообещали 500 тысяч рублей за лучший портрет Кадырова
- Детский омбудсмен предложила новую льготу для российских многодетных семей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru