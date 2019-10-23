После убийства бизнесмена в подмосковном СИЗО возбудили дело

23 октября 201920:42

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти в следственном изоляторе подмосковного Ногинска бизнесмена Виктора Лотыша, сообщает «Коммерсант».

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Тело предпринимателя, занимавшегося подготовкой недвижимости к продаже, обнаружили в камере 13 сентября. Как отмечают правозащитники, на трупе нашли «значительные телесные повреждения».

Ранее правозащитники жаловались, что в этом же СИЗО летом этого года в так называемой пресс-хате был избит до состояния комы другой заключенный.

Расследованием дела об убийстве бизнесмена занимается подмосковное управление Следственного комитета.

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