Гибель в СИЗО экс-директора рудника «Мир»: Появились три версии

В Якутии в следственном изоляторе найден мертвым бывший директор рудника «Мир» Алексей Бурксер. В августе 2017 году на объекте произошла авария, в результате чего скончались восемь горняков. Бурксера и и. о. главного инженера рудника Александра Манна накануне, 7 октября, арестовал суд. В региональном ФСИН и Следственном комитете заявили, что заключенный свел счеты с жизнью.

Глава Национального антикоррупционного комитета, экс-сотрудник ФСБ Кирилл Кабанов заявил в эфире НСН, что в случае гибели арестантов в СИЗО, следствием, как правило, рассматриваются три версии.

«Если мы говорим о версии самоубийства – она, обычно, рассматривается, как основная. При этом грамотная экспертиза всегда может определить, является ли это убийством или самоубийством. Она должна проводиться на месте и оцениваться. Второе – устранение свидетелей. Такая версия тоже должна отрабатываться. Это происходит во всем мире. Недавно в США произошла история по одному очень громкому делу, когда обвиняемый миллиардер фактически покончил жизнь самоубийством, потому что там, в том числе, были завязаны очень громкие политические фигуры. Третье – бытовая история, связанная с внутритюремными разборками. Такое тоже бывает, хотя реже, особенно по таким фигурантам», - сказал он.

Собеседник НСН не исключил, что гибель фигуранта дела стала возможной из-за ослабления контроля в изоляторе.