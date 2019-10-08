Гибель в СИЗО экс-директора рудника «Мир»: Появились три версии
Глава Национального антикоррупционного комитета, экс-сотрудник ФСБ Кирилл Кабанов в эфире НСН прокомментировал смерть в следственном изоляторе главного фигуранта дела о гибели горняков на руднике «Мир».
В Якутии в следственном изоляторе найден мертвым бывший директор рудника «Мир» Алексей Бурксер. В августе 2017 году на объекте произошла авария, в результате чего скончались восемь горняков. Бурксера и и. о. главного инженера рудника Александра Манна накануне, 7 октября, арестовал суд. В региональном ФСИН и Следственном комитете заявили, что заключенный свел счеты с жизнью.
Глава Национального антикоррупционного комитета, экс-сотрудник ФСБ Кирилл Кабанов заявил в эфире НСН, что в случае гибели арестантов в СИЗО, следствием, как правило, рассматриваются три версии.
«Если мы говорим о версии самоубийства – она, обычно, рассматривается, как основная. При этом грамотная экспертиза всегда может определить, является ли это убийством или самоубийством. Она должна проводиться на месте и оцениваться. Второе – устранение свидетелей. Такая версия тоже должна отрабатываться. Это происходит во всем мире. Недавно в США произошла история по одному очень громкому делу, когда обвиняемый миллиардер фактически покончил жизнь самоубийством, потому что там, в том числе, были завязаны очень громкие политические фигуры. Третье – бытовая история, связанная с внутритюремными разборками. Такое тоже бывает, хотя реже, особенно по таким фигурантам», - сказал он.
Собеседник НСН не исключил, что гибель фигуранта дела стала возможной из-за ослабления контроля в изоляторе.
«Естественно, существует персональная ответственность за подобные ситуации – руководителей и исполнителей, вплоть до того, что людей могут просто банально уволить, а в случае с халатностью – возбудить уголовное дело, если недостаточным образом осуществляли контроль. Но, если будет доказано, что контроль не осуществлялся. К сожалению, у нас бывают ситуации, когда люди не выдерживают нагрузку психологическую и физическую, и в этих местах увеличивается процент попыток суицида», - заключил Кабанов.
Рудник «Мир» принадлежит алмазодобывающей компании АЛРОСА, которую в марте 2017 года возглавил Сергей Иванов, сын экс-главы Администрации президента РФ Сергея Иванова. Затопление рудника «Мир» случилось 4 августа того же года.
Отметим, что в 2017 году в СИЗО № 5 «Матросская тишина» в Москве нашли тело бывшего исполнительного директора «Роскосмоса» Владимира Евдокимова, арестованного по обвинению в мошенничестве. Причиной смерти топ-менеджера назвали суицид.
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