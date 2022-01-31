После стрельбы в воинской части Подмосковья возбуждено уголовное дело

Уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием возбудили после того, как в подмосковной части старший прапорщик случайно застрелил ефрейтора-срочника.

Инцидент произошел в понедельник утром. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО), контрактник, находясь в комнате для хранения оружия, грубо нарушил требования обращения с оружием и произвел непроизвольный выстрел. В результате смертельное ранение получил находящийся рядом военнослужащий.

В Подмосковье военный случайно застрелил сослуживца

По факту проверку проводит командование воинской части совместно с правоохранителями.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что стрельба произошла в оружейной комнате воинской части в поселке Троице-Сельцо в Мытищах из-за конфликта между контрактником и срочником.

Стрелявший сейчас задержан.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:АрмияПодмосковье
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