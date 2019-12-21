После смертельного ДТП в Ленобласти восстановлено движение
Движение на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области, где утром 21 декабря произошло ДТП с гибелью двух человек, восстановлено, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Авария с участием грузовика и пятью легковыми автомобилями произошла на 142 километре трассы «Скандинавия» в Выборгском районе в 05:35 (мск). Столкновение произошло из-за того, что водитель грузовика не справился с управлением. В районе ДТП шли ремонтные работы, отмечает ТАСС.
По уточненным данным, в результате ДТП сгорели три легковушки из пяти. Ранее СМИ сообщали, что в ДТП сгорели все пять легковых автомобилей.
В аварии два человека погибли, четверо пострадали, один из них госпитализирован.
Все обстоятельства ДТП выясняют представители правоохранительных органов.
Во время обследования места аварии трасса была перекрыта. В настоящее время движение по «Скандинавии» восстановлено.
Ранее координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН обвинил ЦОДД в высокой аварийности на дорогах.
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