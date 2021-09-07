После пропажи двух девочек в Кузбассе возбуждено уголовное дело
В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту исчезновения двух десятилетних школьниц в городе Киселёвске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
По предварительным данным, в понедельник, 6 сентября, девочки-одноклассницы ушли утром в школу, но домой так и не вернулись, отмечает RT. Ночью родители школьниц обратились в правоохранительные органы. На место незамедлительно выехала следственная группа в составе специалистов по расследованию особо важных дел и следователей-криминалистов.
А 3 сентября сотрудники правоохранительных органов нашли живой девушку, исчезнувшую девять дней назад, в одном из гаражей в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Отмечается, что 23-летнюю потерпевшую до исчезновения последний раз видели 24 августа. По данным очевидцев, она села в автомобиль Land Rover, дальнейший путь девушки был неизвестен. Найти её удалось благодаря "грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям следователей".
Пострадавшая находилась в подвале гаражного массива в Приокском районе города. Детали происшествия уточняются, следователи допрашивают девушку и проводят необходимые экспертизы. Полиции предстоит найти владельца гаража, где содержалась девушка.
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