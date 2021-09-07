После пропажи двух девочек в Кузбассе возбуждено уголовное дело

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту исчезновения двух десятилетних школьниц в городе Киселёвске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По предварительным данным, в понедельник, 6 сентября, девочки-одноклассницы ушли утром в школу, но домой так и не вернулись, отмечает RT. Ночью родители школьниц обратились в правоохранительные органы. На место незамедлительно выехала следственная группа в составе специалистов по расследованию особо важных дел и следователей-криминалистов.