После пропажи двух девочек в Кузбассе возбуждено уголовное дело

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту исчезновения двух десятилетних школьниц в городе Киселёвске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По предварительным данным, в понедельник, 6 сентября, девочки-одноклассницы ушли утром в школу, но домой так и не вернулись, отмечает RT. Ночью родители школьниц обратились в правоохранительные органы. На место незамедлительно выехала следственная группа в составе специалистов по расследованию особо важных дел и следователей-криминалистов.

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А 3 сентября сотрудники правоохранительных органов нашли живой девушку, исчезнувшую девять дней назад, в одном из гаражей в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

Отмечается, что 23-летнюю потерпевшую до исчезновения последний раз видели 24 августа. По данным очевидцев, она села в автомобиль Land Rover, дальнейший путь девушки был неизвестен. Найти её удалось благодаря "грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям следователей".

Пострадавшая находилась в подвале гаражного массива в Приокском районе города. Детали происшествия уточняются, следователи допрашивают девушку и проводят необходимые экспертизы. Полиции предстоит найти владельца гаража, где содержалась девушка.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Горшкова
ТЕГИ:КузбассДетиУголовное ДелоПолиция
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