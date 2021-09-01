На Сахалине нашли живыми пропавших неделю назад женщин

Две женщины, более недели назад пропавшие в лесу на Сахалине, найдены живыми. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области.

Как отметили в ведомстве, 24 августа сахалинки возрастом 33 года и 50 лет исчезли в районе горы Вайда в Смирныховском районе, их местонахождение до настоящего времени было неизвестно. К поискам пропавших привлекли сотрудников Поронайского межрайонного следственного отдела, полиции, регионального ГУ МЧС России, волонтеров поисково-спасательного отряда «СОВА».

Женщин нашли в лесном массиве, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Медицинская помощь сахалинкам не требуется, отмечает News.ru.

Две местные жительницы более недели назад отправились собирать дикоросы на гору Вайда, в 17 км от автодороги Смирных — Первомайск, напоминают Известия. Спустя несколько дней спасатели и волонтеры обследовали лес в радиусе 24 километров от автомобиля пропавших сахалинок, однако поиски не принесли результатов. Позже для поиска женщин отправили вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра.

