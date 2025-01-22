После пожара на курорте в Турции с 76 жертвами задержаны два чиновника
По делу о пожаре в отеле горнолыжного курорта Карталкая в Турции, где погибли 76 человек, задержаны двое чиновников. Как стало известно телеканалу TRT Haber, это заместитель мэра города Болу, вблизи которого находится курорт, и заместитель руководителя местной пожарной службы.
Ранее по этому делу задержали девять человек, в том числе хозяина 12-этажной деревянной гостиницы Gran Kartal, где произошел пожар в ночь на 21 января. Всего на момент возникновения огня в отеле находились 238 туристов. Пожар вспыхнул в ресторанной зоне на четвертом этаже.
В Турции 22 января объявлен общенациональный траур. Из 76 погибших опознаны тела 52. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным МИД РФ, граждане России не пострадали при пожаре.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru