Эрдоган не смог сдержать слез на церемонии прощания с жертвами пожара в отеле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не смог сдержать слез во время церемонии прощания с жертвами вчерашнего пожара на горнолыжном курорте Карталкая.

В Турции объявили траур в связи с пожаром в отеле

Турецкий лидер приехал в провинцию Болу и посетил похороны восьми человек из одной семьи, которые не смогли выбраться из сгоревшего отеля.

Напомним, в ночь на 21 января в 12-этажном деревянном отеле в горнолыжном курорте Карталкая произошел сильный пожар.

Глава МВД страны Али Ерликая сообщила, что в результате трагедии погибли 76 человек, отмечает RT.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ПожарПогибшиеТурцияРеджеп Тайип Эрдоган

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