Эрдоган не смог сдержать слез на церемонии прощания с жертвами пожара в отеле

Турецкий лидер приехал в провинцию Болу и посетил похороны восьми человек из одной семьи, которые не смогли выбраться из сгоревшего отеля.

Напомним, в ночь на 21 января в 12-этажном деревянном отеле в горнолыжном курорте Карталкая произошел сильный пожар.

Глава МВД страны Али Ерликая сообщила, что в результате трагедии погибли 76 человек, отмечает RT.

