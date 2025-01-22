Эрдоган не смог сдержать слез на церемонии прощания с жертвами пожара в отеле
22 января 202516:31
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не смог сдержать слез во время церемонии прощания с жертвами вчерашнего пожара на горнолыжном курорте Карталкая.
Турецкий лидер приехал в провинцию Болу и посетил похороны восьми человек из одной семьи, которые не смогли выбраться из сгоревшего отеля.
Напомним, в ночь на 21 января в 12-этажном деревянном отеле в горнолыжном курорте Карталкая произошел сильный пожар.
Глава МВД страны Али Ерликая сообщила, что в результате трагедии погибли 76 человек, отмечает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Беспилотник ВСУ попытался атаковать Курскую область
- Путин: Не связанные с продажей нефти бюджетные поступления выросли на 26%
- Появилось видео наезда иномарки на девочек в Тверской области
- Финляндия не установила причины диверсии в Балтийском море
- СМИ: Пилоты летевшего в Москву самолета Azerbaijan Airlines увидели НЛО в небе
- Путин анонсировал индексацию пенсий и соцвыплат
- Половину мазута откачали из танкера «Волгонефть-239»
- ФСБ пресекла деятельность продававшей рога сайгака ОПГ
- Россияне массово скупают книги Дэвида Линча
- Суд отказался смягчить наказание Игорю Стрелкову
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru