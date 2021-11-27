После пожара и взрывов завод в Дзержинске возобновил работу

Завод имени Свердлова в Дзержинске начал работать в обычном режиме после серии взрывов и пожара. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора ФКП «Завод имени Свердлова» Олег Корпатенков.

Взрывы на оборонном заводе в Дзержинске. Версии и последствия

По его словам, хлопок с последующим возгоранием произошел в цехе №32 в 9.48.

«Это цех по производству взрывчатых материалов. Там присутствует, в том числе, и ацетон – один из компонентов», - цитирует Корпатенкова РИА Новости.

Инцидент произошел во время регламентированной операции, которую «люди годами делают». Причины происшествия не известны, их установит комиссия.

«На момент взрыва были остановлены все технологические цепочки. Но сейчас завод работает в обычном режиме», - пояснил первый замдиректора предприятия.

Он также отметил наличие разрушение. К завтрашнему дню предполагается предварительно оценить ущерб.

По данным МЧС России, 27 ноября в 9:52 мск в Нижегородской области на оборонном заводе имени Свердлова в Дзержинске сработала пожарная сигнализация. После чего произошло четыре взрыва и начался пожар на площади 900 квадратных метров. В 12:04 ликвидировано открытое горение, в 13:57 – возгорание ликвидировано. Пострадали две женщины. Обе госпитализированы, одна – с ожогами, вторая – с гипертоническим кризом. Сейчас их жизни ничто не угрожает. Было эвакуировано 88 человек из соседнего здания. СУСК по Нижегородской области возбудило уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).



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