После падения Ту-22М3 в Иркутской области обесточены более 200 домов

После крушения Ту-22М3 в Иркутской области 210 домов и три соцобъекта остались без света. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Самолет задел линию электропередачи, что привело к отключению электричества в Усольском районе. Восстановление энергоснабжения ведется специалистами Иркутской электросетевой компании, и ожидается, что оно будет завершено до утра.