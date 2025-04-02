После падения Ту-22М3 в Иркутской области обесточены более 200 домов

После крушения Ту-22М3 в Иркутской области 210 домов и три соцобъекта остались без света. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Самолет задел линию электропередачи, что привело к отключению электричества в Усольском районе. Восстановление энергоснабжения ведется специалистами Иркутской электросетевой компании, и ожидается, что оно будет завершено до утра.

В Иркутской области разбился Ту-22М3, один летчик погиб

Экипаж из четырех человек катапультировался, однако один летчик погиб. Причиной аварии стала техническая неисправность. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле не зафиксировано.

Ту-22М3 — дальний сверхзвуковой ракетоносец, входящий в состав дальней авиации ВКС России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Крушение СамолётаИркутская ОбластьВКС РФТу-22м3

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