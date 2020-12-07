В Индии появилась новая болезнь
7 декабря 202009:28
В индийском городе Элуру на юге страны от неизвестной болезни умер один человек, пишет «Газета.ру».
В больницах находятся 315 человек, из них 46 детей. Первые случаи стали появляться 5 декабря. У всех этих людей есть симптомы эпилепсии, потеря сознания, головокружения и головная боль, коронавирус у них не диагностирован.
Местные власти подозревают массовое отравление продуктами или загрязнение воздуха.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru