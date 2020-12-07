В Индии появилась новая болезнь

В индийском городе Элуру на юге страны от неизвестной болезни умер один человек, пишет «Газета.ру».

В больницах находятся 315 человек, из них 46 детей. Первые случаи стали появляться 5 декабря. У всех этих людей есть симптомы эпилепсии, потеря сознания, головокружения и головная боль, коронавирус у них не диагностирован.

Местные власти подозревают массовое отравление продуктами или загрязнение воздуха.


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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:ПроисшествиеИндия
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