В Индии появилась новая болезнь

В индийском городе Элуру на юге страны от неизвестной болезни умер один человек, пишет «Газета.ру».



В больницах находятся 315 человек, из них 46 детей. Первые случаи стали появляться 5 декабря. У всех этих людей есть симптомы эпилепсии, потеря сознания, головокружения и головная боль, коронавирус у них не диагностирован.

Местные власти подозревают массовое отравление продуктами или загрязнение воздуха.



