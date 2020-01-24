После омской резни бензопилой задержали двоих мужчин
В селе Логиновка Павлоградского района Омской области произошла массовая потасовка, в ходе которой одна из сторон использовала в качестве оружия бензопилу и биту, сообщает om1.ru
В местной полиции сообщили, что поводом для конфликта стала личная неприязнь. В результате в больницу попали шесть человек: четверо мужчин и две женщины.
Врачи диагностировали у пострадавших черепно-мозговые травмы, многочисленные ушибы, переломы костей рук. Один из пострадавших находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшим от 40 до 52 лет.
По подозрению в совершении преступления задержаны двое мужчин в возрасте 27 и 29 лет, отмечает Газета.ру
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