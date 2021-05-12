После обстрела из сектора Газа в Израиле вспыхнул нефтепровод
Пожар охватил нефтепровод в Израиле после обстрела из сектора Газа, сообщает «РЕН ТВ».
К пожару на трубе Эйлат – Ашкелон привели ракетные обстрелы радикалов.
Израильская радиостанция «Кан» сообщила о том, что объект поразила ракета. После этого произошло возгорание трубопровода и одного из нефтехранилищ.
Ранее стало известно, что одна из ракет, запущенных из сектора Газа в сторону Тель-Авива, попала в автобус. Об этом сообщает Армия обороны Израиля в своем аккаунте Twitter.
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