Одна из ракет, выпущенных из сектора Газа, попала в Израиле в автобус
11 мая 202122:22
Одна из ракет, запущенных из сектора Газа в сторону Тель-Авива, попала в автобус. Об этом сообщает Армия обороны Израиля в своем аккаунте Twitter.
Из сотен ракет, летевших в сторону Тель-Авива и центральной части Израиля, одна попала в рейсовый автобус. О жертвах взрыва и пострадавших неизвестно.
Члены радикального палестинского движения ХАМАС ранее во вторник заявили о 130 ракетах, запущенных в сторону Тель-Авива и его окрестностей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru