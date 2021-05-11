Одна из ракет, выпущенных из сектора Газа, попала в Израиле в автобус

Из сотен ракет, летевших в сторону Тель-Авива и центральной части Израиля, одна попала в рейсовый автобус. О жертвах взрыва и пострадавших неизвестно.

Члены радикального палестинского движения ХАМАС ранее во вторник заявили о 130 ракетах, запущенных в сторону Тель-Авива и его окрестностей.

