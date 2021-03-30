После обрушения квартир в Татарстане заведено уголовное дело
После обрушения нескольких квартир в доме в Зеленодольске заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
В настоящее время следователи устанавливают точное количество погибших и пострадавших в результате происшествия. Среди основной версии случившегося - утечка бытового газа. Допрашиваются пострадавшие и свидетели.
В результате взрыва, произошедшего вечером в понедельник, в девятиэтажном кирпичном доме обрушились семь квартир. Трое пострадавших находятся в больнице, одна из жительниц дома находится в тяжелом состоянии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru