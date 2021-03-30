После обрушения квартир в Татарстане заведено уголовное дело

После обрушения нескольких квартир в доме в Зеленодольске заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.

В настоящее время следователи устанавливают точное количество погибших и пострадавших в результате происшествия. Среди основной версии случившегося - утечка бытового газа. Допрашиваются пострадавшие и свидетели.

В результате взрыва, произошедшего вечером в понедельник, в девятиэтажном кирпичном доме обрушились семь квартир. Трое пострадавших находятся в больнице, одна из жительниц дома находится в тяжелом состоянии.

