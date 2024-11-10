После нападения на израильтян в Амстердаме начался пропалестинский митинг

Не менее 200 человек вышли на демонстрацию с поддержкой Палестины в Амстердаме. К месту проведения митинга прибыла полиция, правоохранители начали разгонять собравшихся — власти временно запретили все демонстрации после нападения на израильтян, сообщает Reuters.



Сотни демонстрантов запрет на собрание проигнорировали. Акция проходит на площади Дам, собравшиеся скандируют требования «положить конец насилию в секторе Газа» и «Освободить Палестину».