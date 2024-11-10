После нападения на израильтян в Амстердаме начался пропалестинский митинг

Не менее 200 человек вышли на демонстрацию с поддержкой Палестины в Амстердаме. К месту проведения митинга прибыла полиция, правоохранители начали разгонять собравшихся — власти временно запретили все демонстрации после нападения на израильтян, сообщает Reuters.

Сотни демонстрантов запрет на собрание проигнорировали. Акция проходит на площади Дам, собравшиеся скандируют требования «положить конец насилию в секторе Газа» и «Освободить Палестину».

Около 60 человек задержаны в Амстердаме за нападения на болельщиков из Израиля

Полиция приказала протестующим разойтись. Несколько человек уже задержаны.

Трехдневный запрет на собрания в Амстердаме был введен после того, как в городе произошли нападения на израильских футбольных болельщиков. СМИ сообщали о как минимум 10 пострадавших. Нидерландская полиция докладывала о пяти раненых.

Власти Израиля назвали эти события «погромом». Глава израильского МИД планировал посетить Нидерланды, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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