Около 60 человек задержаны в Амстердаме за нападения на болельщиков из Израиля
Полиция Амстердама сообщила о задержании не менее 57 человек в ходе погрома, учиненного после матча Лиги Европы между местным «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива. После игры на болельщиков гостей напали люди в масках. По словам очевидцев, погромщики выкрикивали пропалестинские лозунги.
Ранее мэр Амстердама принял решение перенести пропалестинскую демонстрацию у стадиона «Амстердам Арена» перед футбольным матчем в другой район, однако часть демонстрантов осталась у спортивной площадки.
По предварительным данным, в результате столкновений пострадали 10 граждан Израиля. Есть серьезно травмированные. У некоторых пострадавших пропали паспорта. Известно также, что двое израильтян пропали без вести.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху призвал полицию Амстердама «действовать решительно», а также распорядился отправить в Голландию два самолета для эвакуации соотечественников. Глава правящей партии Нидерландов Герт Вилдерс заявил, что власти города будут привлечены к ответственности за неспособность защитить израильтян.
Что касается игры, то она завершилась разгромом «Маккаби» - гости проиграли со счетом 0:5.
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