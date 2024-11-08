Около 60 человек задержаны в Амстердаме за нападения на болельщиков из Израиля

Полиция Амстердама сообщила о задержании не менее 57 человек в ходе погрома, учиненного после матча Лиги Европы между местным «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива. После игры на болельщиков гостей напали люди в масках. По словам очевидцев, погромщики выкрикивали пропалестинские лозунги.

Ранее мэр Амстердама принял решение перенести пропалестинскую демонстрацию у стадиона «Амстердам Арена» перед футбольным матчем в другой район, однако часть демонстрантов осталась у спортивной площадки.