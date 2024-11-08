Около 60 человек задержаны в Амстердаме за нападения на болельщиков из Израиля

Полиция Амстердама сообщила о задержании не менее 57 человек в ходе погрома, учиненного после матча Лиги Европы между местным «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива. После игры на болельщиков гостей напали люди в масках. По словам очевидцев, погромщики выкрикивали пропалестинские лозунги.

Ранее мэр Амстердама принял решение перенести пропалестинскую демонстрацию у стадиона «Амстердам Арена» перед футбольным матчем в другой район, однако часть демонстрантов осталась у спортивной площадки.

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По предварительным данным, в результате столкновений пострадали 10 граждан Израиля. Есть серьезно травмированные. У некоторых пострадавших пропали паспорта. Известно также, что двое израильтян пропали без вести.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху призвал полицию Амстердама «действовать решительно», а также распорядился отправить в Голландию два самолета для эвакуации соотечественников. Глава правящей партии Нидерландов Герт Вилдерс заявил, что власти города будут привлечены к ответственности за неспособность защитить израильтян.

Что касается игры, то она завершилась разгромом «Маккаби» - гости проиграли со счетом 0:5.

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Фото: telegram.org
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