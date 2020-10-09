После массового отравления детей в Дагестане возбуждено уголовное дело

После отравления нескольких десятков детей в Дагестане было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

В минздраве Дагестана заявили, что более 40 детсадовцев с острой кишечной инфекцией поступили за сутки в республиканский кожно-венерологический диспансер в Махачкале, подчеркивает RT.