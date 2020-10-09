После массового отравления детей в Дагестане возбуждено уголовное дело

После отравления нескольких десятков детей в Дагестане было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

В минздраве Дагестана заявили, что более 40 детсадовцев с острой кишечной инфекцией поступили за сутки в республиканский кожно-венерологический диспансер в Махачкале, подчеркивает RT.

В больницы Дагестана с признаками отравления доставили 39 детей

Между тем, ранее сообщалось, что число пострадавших в результате ДТП в Дагестане со школьным автобусом возросло до 13. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав республики. Среди пострадавших девять детей. Все пострадавшие госпитализированы в Кизлярскую центральную городскую больницу. Уточняется, что три ребенка и один взрослый находятся в тяжелом состоянии. Все четверо находятся в реанимации.

Авария случилась в среду вечером у поселка Рыбалко рядом с Кизляром. С автобусом столкнулись четыре большегруза и легковушка. По данным агентства, на месте погибли три человека.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Уголовное ДелоДетиОтравлениеМахачкалаДагестан
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