После массового отравления детей в Дагестане возбуждено уголовное дело
После отравления нескольких десятков детей в Дагестане было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
В минздраве Дагестана заявили, что более 40 детсадовцев с острой кишечной инфекцией поступили за сутки в республиканский кожно-венерологический диспансер в Махачкале, подчеркивает RT.
Между тем, ранее сообщалось, что число пострадавших в результате ДТП в Дагестане со школьным автобусом возросло до 13. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав республики. Среди пострадавших девять детей. Все пострадавшие госпитализированы в Кизлярскую центральную городскую больницу. Уточняется, что три ребенка и один взрослый находятся в тяжелом состоянии. Все четверо находятся в реанимации.
Авария случилась в среду вечером у поселка Рыбалко рядом с Кизляром. С автобусом столкнулись четыре большегруза и легковушка. По данным агентства, на месте погибли три человека.
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